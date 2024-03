Gravina convoca gli arbitri e Rocchi: il sostegno della FIGC

Alla luce di quanto è successo in queste settimane in Serie A e del finale acceso di stagione, Gravina ha deciso di convocare gli arbitri

Alla luce di quanto è successo in queste settimane in Serie A e del finale acceso di stagione, Gravina ha deciso di convocare gli arbitri.

Il motivo della decisione del presidente della FIGC, come riportato dal Corriere dello Sport, è dettato dal fatto che vuole dare sostegno al designatore Rocchi e i suoi ragazzi. Far sentire la vicinanza per dare tranquillità.