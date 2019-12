Gravina risponde a Ceferin: «Var? Non si può tornare indietro»

Il presidente Gravina risponde alle polemiche di Ceferin: «Il Var? Non si può tornare indietro, anche se dobbiamo migliorare»

Il presidente della federazione italiana, Gabriele Gravina, ha risposto alla provocazione di Ceferin riguardo la Var e il suo utilizzo. Queste le parole del dirigente, riportate da Gianluca Di Marzio:

«Faccio una mia riflessione personale: la presenza del Var è una testimonianza della modernità di questi tempi e non si può certo tornare indietro. Dobbiamo valorizzare l’evoluzione del mondo del calcio, e il Var fa parte di questo processo. E’ vero che dobbiamo migliorare, rendendo più chiare e oggettive alcune decisioni, ma abbiamo bisogno di certezze e per questo non possiamo tornare nelle zone grigie».