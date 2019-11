Ciccio Graziani non risparmia critiche alla Juventus di Sarri, sottolineando di aver preferito la gestione di Allegri

Ciccio Graziani non fa sconti alla Juventus. L’ex attaccante del Torino boccia il gioco proposto dalla formazione di Sarri. Ecco il suo intervento a Radio Sportiva.

«I tifosi della Juventus dovrebbero rimpiangere Allegri. Questa Juventus si affida ai singoli e, come accaduto a Bergamo, è spesso in balia degli avversari. L’arrivo di Sarri non ha cambiato nulla».