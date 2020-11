Graziani sta con l’Inter: «Var così è inutile. Smettano di giocare a carte»

L’ex attaccante di Roma e Torino, Ciccio Graziani, spezza una lancia a favore dell’Inter sul rigore non concesso contro il Parma

Ciccio Graziani, dagli studi di Sportmediaset, ha parlato del rigore non concesso all’Inter nella gara con il Parma.

«Io a quelli del Var dico di smettere di giocare a carte quando c’è la partita: guardate il campo, non è possibile vedere errori così grossolani. Ha ragione l’Inter: se mandano l’arbitro al monitor e lui lo va a rivedere, è rigore netto. L’abbiamo messo apposta il Var per recuperare l’errore dell’arbitro: lui dice di averlo visto? Gli si dice no, vieni a vedertelo. Ha poca credibilità il Var così».