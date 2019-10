Guardiola: «In guerra porterei Vidal»

Il tecnico del Manchester City Guardiola ha speso ottime parole nei confronti del centrocampista del Barcellona

Pep Guardiola ha speso ottime parole nei riguardi del centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, da tempo sul taccuino dell’Inter in vista del mercato di gennaio: «Prende il calcio di petto, ci mette sempre la faccia. Conservo ottimi ricordi di lui ai tempi del Bayern Monaco».

«Se dovessi andare in guerra, me lo porterei sicuramente con me. È un ragazzo simpatico e competitivo, nonché un autentico uomo spogliatoio», ha dichiarato il tecnico del Manchester City a Catalunya Radio.