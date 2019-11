Guardiola sul Var: «Un giorno è fallo di mano, l’altro no…» – VIDEO

Pesante sconfitta per il City che ieri è stato travolto dal Liverpool di Klopp, ecco le parole del tecnico Pep Guardiola alla fine della gara

Ancora il Var al centro dell’attenzione, questa volta di Guardiola che al termine del match tra Manchester City e Liverpool ne ha parlato in conferenza stampa.

«Devo venire ogni volta a parlare del Var perché un giorno è fallo di mano e un altro no. Chiedete a loro non a me, bussate alle loro porte o chiamateli al telefono, magari vi rispondono. Mi sento a disagio perché sembra che io mi voglia lamentare per come è finita la partita. Facciamo i complimenti al Liverpool e basta».