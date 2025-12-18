Guardiola Manchester City, futuro in bilico: Maresca piano B dei Citizens! Cresce l’ipotesi di un addio a fine stagione del tecnico spagnolo

Guardiola Manchester City, : cresce l’ipotesi di un addio a fine stagione. Nonostante il rinnovo fino al 2027, il ciclo del tecnico sembra al termine

Il Manchester City sta iniziando a pianificare il futuro di fronte alla concreta possibilità che Pep Guardiola lasci il club alla fine di questa stagione. Dopo un decennio straordinario all’Etihad Stadium, durante il quale ha conquistato sei titoli di Premier League, varie coppe nazionali e ha guidato la squadra alla prima storica Champions League, cresce la preoccupazione che il ciclo del tecnico catalano sia giunto al termine.

Nonostante Guardiola abbia firmato solo l’anno scorso un rinnovo contrattuale fino al 2027, secondo The Athletic c’è una «crescente aspettativa» che questa possa essere la sua ultima stagione alla guida dei Citizens. Di conseguenza, la dirigenza del City ha iniziato a valutare piani di emergenza, e il nome principale sulla lista è quello di Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea.

Maresca è un profilo molto apprezzato all’Etihad, avendo già vissuto due esperienze al club: prima come allenatore delle giovanili, poi come assistente di Guardiola. Il tecnico italiano ha successivamente consolidato la sua reputazione ottenendo la promozione con il Leicester e vincendo Conference League e Mondiale per Club con il Chelsea. Sebbene sia sotto contratto fino al 2029 (con opzione per un ulteriore anno), il suo futuro a Londra è apparso improvvisamente incerto dopo alcune dichiarazioni esplosive.

Recentemente, infatti, Maresca ha lamentato una mancanza di «supporto» dopo una vittoria contro l’Everton, definendo le 48 ore precedenti come le «peggiori» dal suo arrivo al club, pur rifiutandosi di chiarire i dettagli. Non è chiaro se il tecnico sarebbe interessato a un ritorno al City, e il Chelsea opporrebbe sicuramente resistenza a un approccio da parte di una rivale diretta.

Ogni decisione dipenderà esclusivamente dalla volontà di Guardiola. Il tecnico catalano ha dichiarato più volte di non conoscere il proprio futuro, sottolineando che «i risultati dettano le posizioni» e che non rimarrà se sentirà che il club ha bisogno di un cambiamento, pur confermando la sua attuale voglia di continuare ad aiutare la squadra.

LEGGI ANCHE: ULTIME NOTIZIE CALCIO ESTERO