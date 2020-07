Guardiola: «Non ho mai allenato la stessa squadra per cinque anni» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Watford: queste le sue parole

Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Watford. Queste le parole del tecnico del City sul suo futuro.

«Questa è una grande sfida per me, non ho mai allenato nella stessa squadra per cinque anni. La sfida più grande è mantenere lo stesso livello delle stagioni precedenti. In un mondo dove tutti licenziano tutti, è davvero difficile per un allenatore restare così a lungo».