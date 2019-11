Guardiola: «Claudio Bravo? Era rosso. Sulla scelta di Walker…» – VIDEO

Guardiola, il tecnico del City ha spiegato in conferenza la scelta di Walker in difesa dopo l’espulsione di Claudio Bravo

Mister Guardiola, al termine del match tra Atalanta e City e commentato in conferenza stampa la scelta di metter in porta Walker dopo l’espulsione di Bravo.

«Su Claudio Bravo era rosso. Gli è stato dato ed è giusto così. La scelta di mettere Walker? Ne abbiamo parlato così a caldo, ne ho parlato con il preparatore che ha suggerito lui per il suo coraggio. Per fortuna ha avuto solo un tiro in porta. Tanto di cappello a lui».