Guardiola provoca il Liverpool: «Hanno vinto una Premier in 30 anni». Le parole del tecnico del Manchester City

Un Pep Guardiola che sceglie la provocazione a due giornata dalla fine del Premier League. Dopo la vittoria odierna col Newcastle i citizens si sono portati a più tre dal Liverpool.

A beIN Sports il tecnico catalano ha lanciato una stoccata: «Il Liverpool ha una storia incredibile nelle competizioni europee, ma non in Premier League perché ne hanno vinta una in 30 anni».