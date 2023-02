Guardiola punge così il Chelsea: «Mercato impazzito, lo avesse fatto il City...»

Pep Guardiola punge il Chelsea: il tecnico del Manchester City ha così parlato delle spese dei Blues nell’ultimo mercati

Pep Guardiola lancia una frecciatina all’indirizzo del Chelsea dopo le pazze spese di gennaio.

LE PAROLE – «So cosa sarebbe successo se l’avesse fatto il Manchester City. Quello che voglio dire è che siamo tra le ultime squadre di Premier per spesa netta a gennaio e abbiamo vinto undici trofei negli ultimi cinque anni. Quello che fa il Chelsea non mi riguarda, noi sappiamo cosa facciamo anche se adesso il mercato è impazzito. Quello che fanno loro però non è affar mio però, c’è un regolamento».