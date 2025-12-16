Gudmundsson Fiorentina, addio a gennaio? Una big italiana ha individuato nell’islandese il giusto rinforzo per la seconda parte di stagione. Le ultime

Gudmundsson Fiorentina: futuro in bilico, la pista Premier e le big italiane osservano. La Juventus ragiona sulla possibilità di prendere l’islandese

Il calciomercato invernale è ancora alle porte, ma a Firenze l’attenzione su Gudmundsson Fiorentina sta già scaldando l’ambiente viola. L’indiscrezione è arrivata da una delle fonti più autorevoli nel panorama internazionale: Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, il futuro dell’attaccante islandese classe 1997 potrebbe non essere più legato all’Artemio Franchi. Dopo mesi in cui era considerato incedibile, Albert Gudmundsson ora potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane.

Le parole di Romano hanno aperto scenari nuovi. In estate la dirigenza viola aveva chiuso tutte le porte, dimostrando di voler trattenere a tutti i costi il “folletto” islandese. Oggi, invece, la situazione sembra cambiata: la Fiorentina sarebbe disposta a valutare offerte concrete. Trattenere Gudmundsson potrebbe diventare controproducente sia sul piano tecnico, visto che l’attaccante ha bisogno di continuità, sia sotto l’aspetto economico, considerando le possibili proposte di mercato.

Ma chi guarda a Gudmundsson Fiorentina? La Premier League è in cima alla lista, grazie alla disponibilità finanziaria dei club inglesi, in grado di soddisfare le richieste del presidente Rocco Commisso. Squadre come il Newcastle o il Wolverhampton, spesso attive sul mercato internazionale, potrebbero essere interessate a rinforzare il reparto offensivo con un giocatore versatile e duttile come l’ex Genoa.

Non si possono però escludere le big italiane. Juventus e Inter seguono con attenzione la situazione di Gudmundsson Fiorentina, pronte a intervenire se si presentassero le condizioni giuste. I bianconeri, in particolare, cercano qualità e imprevedibilità per il reparto offensivo di Spalletti, mentre l’Inter potrebbe considerare l’islandese come un’alternativa tattica utile per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

L’incertezza sul futuro di Gudmundsson accende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La Fiorentina deve valutare attentamente: monetizzare un giocatore del valore tecnico dell’islandese potrebbe rappresentare un vantaggio importante per il bilancio, ma la perdita di un elemento di spessore offensivo comporterebbe anche sfide sul campo.

In sintesi, la parola chiave Gudmundsson Fiorentina sintetizza al meglio la situazione di mercato dei viola. Tra offerte dall’estero, possibili ritorni di fiamma da parte delle big italiane e la volontà del giocatore di cercare nuovi stimoli, le prossime settimane potrebbero essere decisive per il destino dell’attaccante islandese. Il mercato di gennaio promette dunque sorprese e riflessioni, con l’Artemio Franchi che osserva con attenzione ogni mossa.