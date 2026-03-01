Guerra in Medio Oriente, si ferma il campionato in Qatar: a rischio anche la finalissima Argentina-Spagna! Cosa sta succedendo

Il Qatar ha deciso di sospendere tutte le attività sportive sul proprio territorio a seguito dei recenti sviluppi geopolitici che stanno coinvolgendo il Medio Oriente. La misura, comunicata ufficialmente dalle autorità governative e dalla federazione calcistica locale, prevede il rinvio di tutti i tornei e delle competizioni fino a nuovo avviso, con effetti immediati sia sul campionato nazionale sia sugli eventi internazionali in calendario.

Tra le manifestazioni più attese figura la Finalissima, in programma il 27 marzo a Doha, che dovrebbe mettere di fronte la Spagna, campione d’Europa in carica, e l’Argentina, vincitrice della Copa América. A meno di un mese dall’evento, il clima resta carico di incertezza, anche a causa delle restrizioni imposte allo spazio aereo regionale, che stanno complicando la pianificazione logistica degli spostamenti per squadre, staff tecnici e delegazioni ufficiali.

La federazione qatariota ha ribadito che la priorità assoluta è la sicurezza di atleti e spettatori. La Finalissima, tuttavia, è sotto la supervisione del Comitato Supremo del Paese, organismo che avrà la responsabilità finale di stabilire se l’incontro potrà disputarsi regolarmente oppure se sarà necessario procedere con un rinvio o una cancellazione.

Nel frattempo, la RFEF e la AFA stanno monitorando costantemente la situazione. Le due federazioni avrebbero avviato verifiche sui dettagli contrattuali e sulle coperture assicurative, valutando eventuali scenari alternativi, tra cui il cambio di sede o lo slittamento della data.

Al momento, né la UEFA né la CONMEBOL hanno ricevuto una notifica ufficiale di annullamento da parte degli organizzatori qatarioti. Dietro le quinte, però, non si esclude che siano in corso contatti per individuare soluzioni che garantiscano la regolare disputa dell’evento in condizioni di sicurezza.

La decisione definitiva dipenderà dall’evoluzione delle tensioni nei prossimi giorni. In questo contesto, la tutela delle squadre e dell’intero apparato organizzativo sembra destinata a prevalere su qualsiasi altra valutazione di natura economica o commerciale.