Gundagan e il Covid: «Tornare ad allenarmi è stato difficile»

Ilkay Gundagan ha parlato dei giorni in cui è stato positivo al Covid-19

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City e della Germania, durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro la Repubblica Ceca ha parlato della sua positività al Covid-19.

«Non vedo l’ora che si giochi e arrivo in Nazionale con ottime sensazioni. Sono contento che dopo una pausa un po’ involontaria ho ritrovato ritmo per entrare in partita più velocemente. Quando ero positivo al Covid ero molto preoccupato per le persone intorno a me, come i miei genitori e i miei nonni. Ho superato la situazione abbastanza bene, anche se avevo sintomi più gravi. Abbiamo una responsabilità e non dovremmo essere egoisti ma proteggere le persone intorno a noi. Le prime due settimane dopo il ritorno all’allenamento sono state difficili, ma recentemente sono riuscito a ritrovare la forma quindi credo di essere pienamente operativo ora».