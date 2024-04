Gundogan Barcellona: «Yamal-Cubarsì? Imparo anche da loro»

Gundogan, centrocampista del Barcellona, ha parlato a Sport del momento del club e dei giovani con cui gioca

GIOVANI – «Probabilmente è più facile quando sei giovane. Quando si sperimenta un po’ di più, a volte non si capisce, si tratta di generazioni diverse, e sì, alcuni di noi potrebbero essere i genitori dei ragazzi che si allenano con noi!».

YAMAL-CUBARSI’ – «Certo, è una generazione diversa, crescono in modo diverso e non hai la stessa mentalità in molte cose, ma onestamente, sto imparando anche da loro, dal loro punto di vista. Mi piace quando i giovani si allenano o giocano, come Lamine o Pau, senza pensarci troppo. Escono e giocano e pensi che non sentano la pressione o che non gli dispiaccia la pressione. E in effetti è quello che dovrebbe essere. Ed è per questo che lo rendono straordinario, perché a loro non importa. Sanno di avere talento e giocano»