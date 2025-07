Scontro totale Gyokeres e Sporting, il presidente Varandas: «Ecco come si risolverà il tutto, se pensano di metterci pressione...»

Prosegue il braccio di ferro tra Gyokeres e l’Arsenal: il presidente dei portoghesi, Varandas, è pronto a tenere il punto sullo svedese

La rottura tra Viktor Gyokeres e lo Sporting è ormai totale. L’attaccante svedese, reduce da una stagione straordinaria con la maglia dei Leões, ha comunicato al club la propria intenzione di non presentarsi al ritiro precampionato, spingendo apertamente per la cessione all’Arsenal. Una mossa drastica, che ha sorpreso per i toni e per la tempistica, ma che riflette le ambizioni del giocatore e la volontà, condivisa dal suo entourage, di approdare in Premier League già in questa finestra di mercato.

Dal canto suo, però, lo Sporting non ha alcuna intenzione di cedere alle pressioni. Il presidente Frederico Varandas ha ribadito con fermezza la linea del club: chi vuole Gyokeres dovrà pagare i 100 milioni della clausola rescissoria. Nessuno sconto, nessuna trattativa al ribasso. E soprattutto, nessun passo indietro di fronte a comportamenti ritenuti inaccettabili.

Varandas ha chiarito che «tutto si risolverà con la chiusura del mercato, una multa salata e le scuse al gruppo», mostrando serenità ma anche determinazione. Il numero uno dello Sporting ha poi lanciato un messaggio diretto all’Arsenal, spiegando che il club è pronto a tenere il giocatore anche per i prossimi tre anni, qualora i Gunners non decidano di riconoscere il reale valore di mercato dell’attaccante: «Se non vogliono pagare il giusto valore di mercato per Viktor, per i prossimi tre anni siamo più che disposti ad accettare questa soluzione».

Non sono mancate parole dure nei confronti dell’entourage dello svedese e del modo in cui si sta gestendo la trattativa: secondo Varandas, chi pensa di poter forzare la mano sta commettendo un grave errore strategico. «Se i geni che stanno ideando questa strategia pensano di mettermi sotto pressione, si sbagliano di grosso. Stanno solo rendendo l’uscita del giocatore ancora più complicata».

Gyokeres, sotto contratto fino al 2028, resta un obiettivo dichiarato dell’Arsenal. Ma per strapparlo a Lisbona, servirà un investimento pieno. E lo Sporting, almeno per ora, non fa un passo indietro.