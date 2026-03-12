Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese

Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione dell’attaccante norvegese sul proprio futuro

Nelle ultime ore era circolata la clamorosa voce relativa all’interesse del Barcellona per Erling Haaland come erede di Robert LEwandowski in attacco. Fabrzio Romano, su X, riporta quello che è l’aggiornamento di El Chiringuito, il quale riporta la pronta smentita da parte dell’agente dell’attaccante norvegese, Rafaela Pimenta.

🚨 Erling Haaland’s agent Rafaela Pimenta plays down reports on Barcelona move suggested during the elections process.



“We have a lot of respect and admiration for Barcelona, but there hasn’t been any contact whatsoever — with Erling Haaland or with Barcelona’s management,… pic.twitter.com/O8Vfq9dTn8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2026

PAROLE – «🚨 L’agente di Erling Haaland, Rafaela Pimenta, minimizza le voci sul trasferimento del Barcellona suggerite durante il processo elettorale.

“Nutriamo molto rispetto e ammirazione per il Barcellona, ​​ma non c’è stato alcun contatto, né con Erling Haaland né con la dirigenza del Barcellona, ​​riguardo a potenziali obiettivi di trasferimento”.

“Inoltre, poiché il giocatore ha rinnovato il suo contratto qualche mese fa, è molto contento del Manchester City”.

“Per lui tutto sta andando molto bene e non abbiamo davvero nulla da discutere su un suo trasferimento quando tutto va così bene al City”, ha detto @elchiringuitotv @marcosbenito9».