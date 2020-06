Hakimi Inter, domani il giocatore a Milano per visite mediche e firma

Domani Achraf Hakimi sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter per 5 anni

È fatta. Manca solo l’annuncio ufficiale e poi Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Come riporta Sky Sport domani il giocatore marocchino sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi cinque anni.

Un grandissimo acquisto per l’Inter che per “soli” 40 milioni più 5 di bonus si è assicurata uno degli esterni più forti al mondo.