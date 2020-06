Hakimi Inter, ora si tratta col Real: il giocatore vuole solo Conte. I Blancos chiedono 45 milioni di euro, Suning va in pressing

Achraf Hakimi vuole solo Antonio Conte. L’esterno del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid, è sempre più vicino al club nerazzurro: c’è l’ok da parte del giocatore, ora i due club interessati dovranno sedersi al tavolo delle trattative, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il giocatore costa 45 milioni, ma è un ottimo investimento per poter tornare competitivi sia in campionato che in Champions League. Ora la palla passa a Suning, che aumenterà il pressing col Real Madrid.