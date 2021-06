Hakimi al Psg: domani le visite mediche dell’esterno. Cifre e dettagli

Achraf Hakimi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain: domani l’esterno sarà a Parigi per le visite mediche

Achraf Hakimi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi è in programma un nuovo vertice a distanza tra Inter e Psg per definire gli ultimi dettagli del trasferimento del marocchino e mettere le firme sui documenti, per permettere così all’esterno di sbarcare domani mattina a Parigi ed effettuare le visite mediche di rito per l’idoneità sportiva.

Tra Hakimi e il club francese è tutto definito da tempo: quinquennale da 8 milioni a stagione più due di bonus. All’Inter andranno 60 milioni cash subito più 5 di bonus facili da raggiungere (secondo Sky invece i bonus sono 8+2) . Ma col tempo la cifra potrebbe avvicinarsi ai 70 con altri bonus più complicati, legati probabilmente proprio al successo di una o più Champions.