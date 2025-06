Punto 17, Marek Hamsik dice addio al calcio con un’ultima partita celebrativa: tutte le info

Marek Hamsik pronto a dire addio al calcio giocato: la leggenda del Napoli scenderà in campo per l’ultima volta sabato 5 luglio: tutte le info

Marek Hamsik è pronto a dare l’addio definitivo al calcio giocato con l’evento “Punto 17”, la partita celebrativa organizzata per onorare una carriera straordinaria. Sabato 5 luglio 2025, alle ore 19:00, lo storico numero 17 del Napoli saluterà ufficialmente il pallone nello stadio che l’ha visto muovere i primi passi da professionista: il Tehelné Pole di Bratislava, casa dello Slovan, la squadra con cui tutto è cominciato.

Il nome dell’evento non è casuale: il “17” è il numero che ha contraddistinto la lunga esperienza partenopea dello slovacco, divenuto simbolo e capitano del Napoli tra il 2007 e il 2019, con 520 presenze e 121 gol complessivi. Conosciuto come uno dei centrocampisti più completi d’Europa del suo tempo, Hamsik si prepara a ricevere il tributo di colleghi, amici e tifosi in una serata di festa e commozione.

“Punto 17” sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming: l’evento sarà visibile gratuitamente su YouTube oltre che sul digitale terrestre (canale 79) nelle province di Napoli e Caserta.

L’elenco dei partecipanti è ricco di nomi che hanno fatto la storia recente del Napoli e non solo: in campo ci saranno, tra gli altri, Lavezzi, Cavani, Mertens, Insigne, Callejon, Reina, Albiol, Gargano, Paolo Cannavaro, Maggio, Zielinski, Santacroce, Di Biagio, Dzemaili, Jorginho, Lobotka e Skriniar. Compagni di mille battaglie, connazionali e amici per una notte speciale.

Per Marek Hamsik sarà l’occasione di chiudere il cerchio dove tutto è iniziato, circondato dall’affetto di chi ha condiviso con lui una delle carriere più amate e riconosciute del calcio europeo degli ultimi vent’anni.