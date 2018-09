Marek Hamsik non ha mai giocato così poco. Il capitano slovacco può lasciare il Napoli già a gennaio: le ultimissime

Anche le storie d’amore più belle, a volte, finiscono! Marek Hamsik è vicino al record di presenze con il Napoli ma potrebbe avvicinarsi anche all’addio. Il giocatore in estate ci ha pensato, aveva già preparato le valigie ma dopo aver parlato con Carlo Ancelotti ha scelto di rimanere in azzurro. Il numero 17 però ha giocato solo 238 minuti in questo inizio di stagione, non si sente un intoccabile e a gennaio potrebbe clamorosamente chiedere di andare via.

Marekiaro ha cambiato ruolo, sta giocando da centrocampista centrale e sta provando a raccogliere la pesante eredità di Jorginho, uno che ha dimostrato di essere uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Secondo Tuttosport, non sono da escludere sorprese a gennaio. Il centrocampista numero 17 non è più al centro del Napoli e potrebbe chiedere di andare via. Non era mai successo in precedenza che venisse utilizzato così poco e, a 31 anni suonati, per Hamsik potrebbe essere arrivato il momento dell’addio, quello definitivo. Se la musica non dovesse cambiare, Marekiaro potrebbe andare via da Napoli a gennaio. L’erede? Attenzione sempre al connazionale Lobotka.