Hamsik tentazione Turchia: l’ex Napoli verso il Trabzonspor

Marek Hamsik potrebbe cambiare di nuovo maglia: il centrocampista ex Napoli è vicinissimo all’accordo con il Trabzonspor

Marek Hamsik è vicinissimo ad un nuovo cambio di maglia. L’ex centrocampista e capitano del Napoli, passato prima dalla Cina e poi dalla Svezia, potrebbe trovare posto in Turchia al Trabzonspor.

Come riportato da Sky Sport, sarebbe vicino l’accordo con il club turco in cui troverebbe due vecchie conoscenze della Serie A: Bruno Peres e Gervinho, passati dopo la fine della stagione in Turchia.