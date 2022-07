Handanovic: «Orgoglioso di essere il capitano dell’Inter, un privilegio che continua»

Il portiere dell’Inter Samir Hadanovic ha commentato il rinnovo di contratto ufficiale con i nerazzurri

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ai canali ufficiali nerazzurri ha commentato il rinnovo di contratto ufficiale con il club milanese.

LE PAROLE – «E’ bello rivivere certe emozioni, dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club. Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’Inter: è un privilegio che continua. Chi gioca nell’Inter ha sempre tanta voglia di vincere, la storia insegna che qui si gioca per i titoli: noi siamo qui per questo e anche chi arriva speriamo che voglia competere per vincere».

