Hauge all’Eintracht Francoforte: fissate le visite mediche. I dettagli

Hauge si trasferirà all’Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro. Possibile prestito alla Samp per Pobega: Bakayoko il sostituto

Ci siamo per il passaggio di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di dodici milioni di euro e come riferisce Gianluca Di Marzio l’esterno sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì. L’ufficialità è attesa in serata.

Via dunque un altro protagonista, suppur in tono minore, della scorsa stagione: Hauge aveva ben figurato soprattutto nella prima parte di stagione e in Europa League.

