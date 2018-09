Hector Herrera, l’agente avvisa Inter e Roma: «Non andrà via a gennaio»

Hector Herrera, centrocampista del Porto, è un obiettivo di mercato di Inter e Roma. L’agente però ha avvisato i due club

Hector Herrera lascia il Porto? Il centrocampista classe 1990 può andare via tra gennaio e giugno ma il suo agente ha chiuso le porte a un trasferimento durante la sessione invernale: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2019 e, nonostante la situazione contrattuale, non lascerà il Porto a stagione in corso. Queste le brevi dichiarazioni del procuratore di Herrera a O Jogo: «Non andrà via dal Porto a stagione in corso, lo escludo».

La Roma e l’Inter avevano attivato i radar ma, a differenza dei giallorossi, i nerazzurri non possono ingaggiarlo a gennaio perché hanno già occupato entrambi gli slot da extracomunitario (sono arrivati Keita Baldé e Lautaro Martinez). L’Inter dunque può ingaggiare Herrera solo a costo zero (se non dovesse rinnovare) a partire da giugno. Una brutta notizia per la Roma che dovrà vedersela anche con i nerazzurri.