Hellas Verona, Amrabat: «Vittoria meritata, l’abbiamo studiata bene»

Amrabat si gode il trionfo dell’Hellas Verona al Tardini di Parma. Ecco il commento del giocatore gialloblù dopo il match

(dal nostro inviato allo stadio Tardini, Antonio Parrotto) – Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona, esprime tutta la propria soddisfazione per i tre punti strappati al Parma.

«La vittoria è meritata, penso che abbiamo giocato meglio. E’ bello pensare a quanti ci davano per spacciati…», dichiara l’olandese naturalizzato marocchino in zona mista dopo il fischio finale. Si tratta di un passo importante per il Verona in ottica salvezza.