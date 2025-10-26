Hellas Verona Cagliari, sfida ad alta tensione: un precedente incoraggia i rossoblù. Tutti i dettagli

Hellas Verona News
Il Cagliari di Fabio Pisacane si prepara con determinazione alla sfida di oggi, domenica 26 ottobre, contro l’Hellas Verona. Il match, valido per l’8ª giornata della Serie A 2025/26, andrà in scena alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi. Per i rossoblù si tratta di un appuntamento importante: dopo le recenti difficoltà, la squadra cerca riscatto e continuità di risultati.
Un precedente incoraggiante
I numeri sorridono al Cagliari: nella scorsa stagione i sardi hanno battuto il Verona in entrambe le occasioni, senza subire reti. Un dato che testimonia la capacità della formazione isolana di imbrigliare i gialloblù con una difesa solida e ben organizzata. Un’eventuale vittoria oggi permetterebbe ai rossoblù di centrare tre successi consecutivi contro gli scaligeri per la seconda volta nella loro storia in Serie A, traguardo che manca dal biennio 1971-72.
L’obiettivo del clean sheet
Non solo vittorie, ma anche attenzione alla fase difensiva. Il Cagliari non ha mai collezionato tre clean sheet di fila contro il Verona in campionato: un obiettivo che potrebbe diventare realtà e che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della squadra.
Pisacane, ex difensore, conosce bene il valore di una porta inviolata, soprattutto in trasferta e contro un avversario che al Bentegodi sa esprimere grande intensità. Per questo, la gara di oggi assume un significato doppio: non solo la possibilità di conquistare punti preziosi, ma anche quella di consolidare una base difensiva solida e affidabile su cui costruire il prosieguo della stagione.
