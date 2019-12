Hellas Verona, Juric: «Nulla da rimproverare. Su Veloso…»

Il tecnico dell’Hellas Verona Juric ha analizzato la sconfitta incassata al Bentegodi contro la Roma di Fonseca

Ivan Juric ha commentato la partita contro la Roma, uscita vittoriosa dal Bentegodi contro l’Hellas Verona: «Abbiamo giocato una bella partita, magli episodi sono stati sfavorevoli. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo».

«Veloso fuori? Torna da un infortunio, meglio dosarlo. Pessina ha fatto bene, Kumbulla invece non credo recupererà per Bergamo», ha ammesso il tecnico gialloblù in conferenza stampa.