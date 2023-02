Hellas Verona, Ngonge: «Mi sto trovando molto bene e mi sto integrando nel migliore dei modi»

Cyril Ngonge, attaccante dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio contro la Lazio

PAROLE – «Sono molto felice, soprattutto per essere diventato il primo giocatore del Belgio ad aver segnato nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Hellas. Sono davvero contento e onorato. Mi sto trovando molto bene e mi sto integrando nel migliore dei modi. Questa sera in campo abbiamo dato tutto e combattuto come undici fratelli per ottenere questo punto. Il pubblico ci ha incitati per novanta minuti, cantando e spingendoci in ogni azione. Ci hanno supportato dall’inizio alla fine trasmettendoci quell’energia in più, sono rimasto piacevolmente colpito».