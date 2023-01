Hellas Verona, Zaffaroni: «Henry ha un problema al ginocchio: occorrerà fare degli esami strumentali in settimana»

Marco Zaffaroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Lecce

PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo detto che non avremmo dovuto sbagliare l’atteggiamento, e i ragazzi l’hanno affrontata bene. All’inizio il Lecce ha dimostrato di essere in grande condizione, è organizzato e forte in tutti i reparti, ma noi abbiamo tenuto e siamo usciti alla distanza, legittimando il doppio vantaggio. Complessivamente abbiamo fatto una bella partita. L’obiettivo è riuscire a mantenere questa attenzione nel medio-lungo periodo. henry ha avvertito questo problema al ginocchio: occorrerà fare degli esami strumentali in settimana».