Henry: «Parleremo di Mbappé per i prossimi 20 anni»

Kylian Mbappé ha tutte le caratteristiche per diventare una leggenda della Francia e del calcio: lo assicura nientemeno che Henry

Thierry Henry non ha dubbi a riguardo. Kylian Mbappé ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori marcatori della storia della Francia. Ecco l’investitura della stella del PSG da parte dell’ex attaccante.

«Alzerà di molto il livello della squadra e i record della Nazionale se non avrà infortuni e resterà a lungo con i Bleus. Ne parleremo per i prossimi 20 anni perché sta facendo cose incredibili».