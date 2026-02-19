Henry sincero: «Italiane male in Champions? Non sono sorpreso! Sono così convinte di rimontare al ritorno?»

Henry: «Italiane male in Champions? Non sono sorpreso! Sono così convinte di rimontare al ritorno?». Il pensiero dell’ex attaccante

L’ex fuoriclasse francese analizza la crisi del calcio italiano ai microfoni di CBN news. Thierry Henry, celebre ex attaccante transalpino con un passato nella Juventus, ritiene le recenti disfatte europee del tutto prevedibili. Le sconfitte incassate nei playoff di Champions League e la prematura eliminazione del Napoli, blasonata compagine partenopea, certificano un crollo sistemico evidente. L’opinionista osserva che i successi del Bodø/Glimt, solido club norvegese, dimostrano come le consuete rimonte tricolori non siano minimamente più scontate. Questo declino strutturale è inesorabilmente confermato dai continui flop della Nazionale azzurra, ormai incredibilmente e tristemente assente agli ultimi tre Mondiali.

PAROLE – «Siete sorpresi? E’ la situazione attuale del calcio italiano, sfortunatamente. Guardate i risultati recenti del Bodo. Sia in casa che in trasferta. Le squadre italiane sono così certe di rimontare al ritorno? Io non lo darei per scontato, anzi. Non è un momento facile. Ma quando anche la Nazionale fatica ad arrivare al Mondiale, non una, non due, ma addirittura tre volte, qualcosa di evidente c’è».