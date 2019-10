Gol e azioni salienti del match valido per la nona giornata di Serie A 2019/20: highlights Lecce Juventus

Gol e azioni salienti del match tra Lecce e Juventus, valido per la nona giornata di Serie A 2019/20.

2′ Tiro di Emre Can – Ci prova subito Emre Can, con un tiro che finisce sull’esterno della rete

8′ Occasione Bernardeschi – Bernardeschi non riesce a coordinarsi in area e non trova la conclusione: ci prova Dybala, ma viene ribattuto

9′ Tiro Babacar – Ci prova Babacar, ma Szczesny non si fa sorprendere

12′ Occasione Bonucci – Bonucci ci prova di testa su un angolo battuto da Dybala: palla alta

16′ Gol annullato a Higuain – Higuain mette la palla in rete dopo un’ottima imbucata di Alex Sandro: il var, dopo una valutazione, annulla il gol per posizione di fuorigioco dell’argentino

27′ Tiro di Dybala – Dybala sfiora ancora una volta il gol: a tu per tu con Gabriel, tira in porta, ma il portiere ci mette la mano e salva