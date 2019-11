Gol e azioni salienti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Milan Napoli

Gol e azioni salienti del match tra Milan e Napoli, valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

1′ Occasione per Krunic – pressing alto che premia il bosniaco che però conclude fuori

4′ Tiro di Paquetà – Bonaventura scarica sul brasiliano che conclude largo

6′ Colpo di testa di Piatek – Bella giocata di Paquetà sul fondo, cross morbido per Piatek che non impatta bene la sfera

8′ Occasione per Bonaventura – Ottimo cross di Rebic ma Meret è bravo ad anticipare Bonaventura a pochi passi dalla porta

12′ Colpo di testa di Bonaventura – Altro cross di Rebic con il centrocampista rossonero che impatta male di testa

18′ Tiro di Piatek – Conclusione da fermo del polacco, palla di qualche metro a lato

20′ Colpo di testa di Romagnoli – Il capitano impatta bene sul calcio d’angolo di Bonaventura, blocca centralmente Meret

23′ Gol del Napoli – Insigne colpisce l’incrocio dei pali da fuori area, sulla ribattuta Lozano di testa fa uno a zero

28′ Gol del Milan – Ottima azione sull’asse Hernandez, Krunic e Bonaventura con il tiro che finisce sotto la traversa

31′ Occasione per Callejon – Errore in disimpegno di Paquetà, contropiede per il Napoli che lancia subito Callejon che però tira a lato

35′ Occasione per il Milan – Hysaj devia sul cross di Hernandez e per poco non fa autogol

41′ occasione per Rebic – Lancio illuminante di Krunic su cui però è impreciso il croato che conclude fuori

48′ Rovesciata di Koulibaly – il difensore prova il numero in area, palla alta

50′ Occasione per Piatek – Magia di Paquetà che serve verticalmente Kessié passaggio per Piatek che controlla male e perde l’occasione di tirare in porta

56′ Tiro di Bonaventura – Punizione da posizione defilata di Bonaventura, tiro-cross che Meret respinge

57′ Occasione per Insigne – Erroraccio di Kessie che sbaglia il passaggio, sul contropiede s’invola Lozano, palla per Insigne che chiude di destro! Palla fuori

73′ Tiro di Paquetà – Si accentra dalla destra e tira di sinistro il brasiliano. Blocca in due tempi Meret

77′ Occasione per Piatek – Bonaventura serve in profondità il polacco che però non affronta l’area e si lascia bloccare da due difensori

78′ Occasione per Piatek – Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, pallone perfetto per Piatek che tira su Koulibaly

87′ Colpo di testa di Llorente – Palla colpita male che termina la propria corsa a lato