HIGHLIGHTS Napoli Atalanta: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Napoli ed Atalanta, valido per la decima giornata di Serie A 2019/20.

16′ Gol Maksimovic – Grande palla di Insigne per Callejon, che trova Maksimovic in area dopo un’azione di calcio d’angolo. Azzurri meritatamente in vantaggio.

42′ Pareggio di Freuler – Pareggia Freuler per l’Atalanta, imbucato da Toloi. Errore di Meret che si lascia passare la palla sotto le gambe.

68′ Traversa di Milik – Secondo legno di giornata per il polacco: traversa su punizione.

71′ Gol di Milik – Grande lancio di Fabian Ruiz per Milik che, davanti a Gollini, non sbaglia.

86′ Pareggia l’Atalanta con Ilicic – L’Atalanta pareggia con Ilicic su azione di contropiede. Il Napoli protesta per un rigore non concesso per atterramento di Kjaer su Llorente, ma l’arbitro convalida. Espulsi il team manager del Napoli e Ancelotti.

