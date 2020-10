HIGHLIGHTS Roma Benevento: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Roma Benevento

89′ GOL ROMA – Fantastico gol di Carles Perez che con una serpentina salta mezza difesa del Benevento e, dal limite dell’area di rigore, lascia partire un mancino imprendibile per Montipò.

77′ GOL ROMA – Contropiede micidiale dei giallorossi con Villar che lancia in campo aperto Mkhitaryan che a sua volta serve un isolato Dzeko per il più facile dei tap in.

69′ GOL ROMA – Veretout dal dischetto è freddissimo e spiazza il portiere del Benevento.

53′ GOL BENEVENTO – Lapadula si presenta sul dischetto, Mirante para la conclusione dell’attaccante ma non può niente sul tap-in ravvicinato della punta dei sanniti.

35′ GOL ROMA – I giallorossi partono in contropiede. Mkhitaryan lancia nello spazio Dzeko che a tu per tu con Montipò non sbaglia.

26′ GOL ROMA – Pedro viene servito in area da Pellegrini, prende la mira e centra l’angolino.

5′ GOL BENEVENTO – Caprari converge da sinistra e prova il destro a giro, il pallone trova la deviazione di Ibanez che sorprende Mirante per il vantaggio dei campani