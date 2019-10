Gol e azioni salienti del match valido per la nona giornata di Serie A 2019/20: highlights Torino Cagliari

Gol e azioni salienti del match tra Torino e Cagliari, valido per la nona giornata di Serie A 2019/20.

19′ Occasione per Joao Pedro – Faragò scarica a rimorchio per il brasiliano, che dal limite dell’area sfiora il palo della porta di Sirigu

37′ Occasione per Belotti – Ceppitelli pasticcia ed il Gallo si invola verso la porta sarda, ma Olsen in uscita è attento

40′ Gol di Nandez – Simeone rifinisce in area di rigore per l’uruguaiano, che con un preciso diagonale rasoterra non lascia scampo a Sirigu

68′ Pareggio di Zaza – Accelerata di Belotti sulla fascia, cross in mezzo per Zaza che di prima intenzione gira in porta