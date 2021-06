Higuain Bobo TV: «Non ero sereno, Buffon mi diede un consiglio»

Gonzalo Higuain si racconta alla Bobo TV: ecco le dichiarazioni del centravanti dell’Inter Miani, ex Juve, Milan e Napoli

Gonzalo Higuain si racconta alla Bobo TV. Le sue dichiarazioni.

INTER MIAMI – «Non trovavo la grinta giusta e la serenità fuori dal calcio. Non avevo più niente da dare. Un mio grande amico come Buffon mi ha detto: “Se non senti più quel fuoco dentro in allenamento, se non senti più la grinta per essere ad alti livelli, devi andare”. Il calcio mi ha dato tanto ma era il momento di dire basta e trovare una gioia e un divertimento e un calcio nuovo in una città che mi ha sorpreso perché meravigliosa».

MLS – «Pensavo di giocare con la sigaretta in bocca qua e invece niente. È un calcio duro. Ho imparato che è simile al calcio italiano. Quelli spagnolo e inglese sono più facili per adattarsi. In Italia se non lo conosci lo soffri e qui è uguale. È dura. Tutte le squadre che vincono qua hanno tanti americani che lo conosco. Ora sto imparando ma se non stai bene fisicamente si soffre».

LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24