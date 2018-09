Le tre mosse di Gattuso per mettere il turbo a Higuain

Gonzalo Higuain ha voglia di segnare e di trascinare il Milan. Rino Gattuso si prepara ad armare il Pipita con tre mosse

Il Milan attende con ansia la prima rete di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino del club rossonero aveva trovato la prima esultanza nel match contro la Roma ma il Var ha strozzato in gola l’urlo del Pipita. L’appuntamento con il primo gol rossonero è stato rimandato e secondo La Gazzetta dello Sport, Gattuso sta studiando tre mosse per lanciare l’argentino. Il Pipita ha trovato solo un assist in due partite e spera di sbloccarsi nella prossima sfida contro il Cagliari.

Sono tre le mosse pensate da Gattuso per sbloccare il suo numero 9: la prima è di natura tattica, la seconda è di natura motivazionale, la terza invece è di natura psicologica. Il Pipita chiede profondità, non aspetta palloni ma ama dialogare con i compagni: manca ancora l’intesa con la sua nuova squadra ma l’argentino è rimasto a Milanello durante la sosta e il feeling con i compagni può solo aumentare. C’è poi la mossa motivazionale, con la sfida a distanza contro Juve e CR7: Higuain vuole dimostrare alla sua ex squadra che ha sbagliato a ‘scaricarlo’. Infine l’aspetto motivazionale con Rino Gattuso che vuole consegnanrgli le giuste responsabilità ma senza esagerare per non rischiare sovraccarichi come con Bonucci.