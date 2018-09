San Siro già pazzo di Higuain: il Milan ha di nuovo un 9!

Il Milan si gode Gonzalo Higuain. Il centravanti rossonero ha disputato una grande partita contro la Roma: suo l’assist per Cutrone

Gonzalo Higuain si è già preso il Milan e ha già fatto innamorare il pubblico di San Siro. Il Pipita non è ancora riuscito a trovare la via del gol ma i tifosi milanisti sono già pazzi di lui! Il centravanti arrivato dalla Juventus in prestito per 18 milioni di euro con diritto di riscatto a 36 milioni di euro ha giocato un’ottima partita con la Roma, impreziosita dall’assist finale, ‘alla Pirlo’, per il gol del definitivo 2-1 siglato da Patrick Cutrone. Non sono finalizzatole: il Pipita vede il gioco, arretra, cambia gioco, e inventa un corridoio invisibile per molti ma non per un top player come lui.

Erano anni che il Milan non aveva in rosa un giocatore del genere. Un vero e proprio top player che in pochi secondi ha già fatto dimenticare gli anni di Lapadula, André Silva, Kalinic, giusto per citare gli ultimi centravanti rossoneri. Il Pipita dovrà essere il trascinatore del Milan dei giovani di Rino Gattuso e ha iniziato alla grande la sua avventura rossonera. L’argentino aveva trovato il primo gol attorno al 60′ ma il Var ha strozzato l’urlo in gola e ha annullato il gol al 9 per fuorigioco. Poco importa perché al 94′ il Pipita ha trovato la giocata decisiva, facendo esplodere nuovamente San Siro, stavolta per davvero!