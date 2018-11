Higuain imita CR7: da 18 giorni non si schioda da Milanello

Retroscena Higuain: da giorni l’attaccante del Milan è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via dal campo di allenamento di Milanello. L’argentino scalpita per mostrare quanto vale

Gonzalo Higuain ha fame. Stavolta però nessuna battuta facile sul peso dell’attaccante argentino. Higuain ha fame di mostrare chi è davvero. Lo riferiscono stamane ai giornali, parlando del nuovo atteggiamento mostrato dalla punta al Milan: Gonzalo da 18 giorni circa è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti a Milanello e l’ultimo ad andare via. Il Pipita insomma non molla un colpo e sembra veramente arrabbiato, soprattutto da quando su di lui sono piovute critiche e polemiche in seguito all’espulsione rimediata contro la Juventus in campionato (e che gli è costata due giornate di squalifica). Da allora, se possibile, Higuain ha provato in tutti i modi a dimostrare ancora di più all’ambiente rossonero quanta sia la voglia di tornare su di altissimi livelli.

Del resto il riscatto dell’attaccante, attualmente in prestito proprio dalla Juve, è tutt’altro che scontato: sulla sua testa pendono ancora i 35 milioni di euro fissati dai bianconeri e che, al momento, il Milan non è poi così sicuro di poter spendere (causa anche possibili nuove strettoie del Fair Play Finanziario). Sarà anche per questo che da venti giorni a questa parte Higuain ha voluto mostrare un nuovo lato di sé: ancora più professionale e perfezionista, alla Cristiano Ronaldo. Di fatto, Gonzalo – che stasera sarà in campo contro il Dudelange in Europa League, causa ancora la giornata di squalifica ancora da scontare contro il Parma in campionato – è sempre a Milanello, mattina e sera: per schiodarlo adesso dovranno chiamare l’esercito.