Hojlund incanta Napoli! I segnali di una crescita plasmata da Antonio Conte in questa stagione - Calcio News 24

Nel suo caratteristico stile corale e teatrale, sul Corriere dello Sport Mimmo Carratelli mette in scena l’entusiasmo travolgente dei tifosi napoletani per Rasmus Hojlund. Ambientato “allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina”, l’articolo è un susseguirsi di voci e personaggi pittoreschi che celebrano il centravanti danese attraverso paragoni storici, iperboli e descrizioni della sua potenza fisica.

L’atmosfera è fatta di «Emozione, solluchero, rimembranze, gaudio, applausi». I vari personaggi si lanciano in accostamenti arditi con i grandi bomber del passato: c’è chi ricorda Jeppson o Vinicio, chi scomoda Boninsegna o Nordahl, e chi si lancia in definizioni epiche: «È Maciste, è Sandokan, è Attila».

Le caratteristiche tecniche e fisiche di Hojlund vengono esaltate dal “coro”. Viene descritto come un attaccante totale che «Conquista la palla, difende la palla, si gira con la palla» e che, ovviamente, «Fa gol con la palla». Totonno Speranza ne sottolinea il lavoro per la squadra: «Viene incontro, detta la profondità, svaria a destra e a sinistra, fa salire la squadra e fa scendere gli avversari all’inferno».

La sua potenza è devastante. Per Carmelo Mirabello, regista di teatro popolare, Hojlund: «Affonda, sfonda, deflagra, esplode, scoppia, squarcia, strappa e straccia». È definito un giocatore dalla «faccia di un guerriero acheo», un «centravanti omerico» contro cui «tutti gli avversari fanno la fine di Troia».

L’articolo sottolinea anche la sua completezza, essendo «un attaccante mancino che fa anche gol di destro», e la sua capacità di dominare fisicamente: «Come Lukaku, si trascina appresso i difensori». Si nota il netto cambiamento rispetto al periodo negativo al Manchester United, un merito attribuito al nuovo allenatore: «L’ha forgiato Conte».

