Hugo Souza Milan, il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri come futuro erede di Maignan. La rivelazione del piano di Tare per portarlo in Italia

Hugo Souza Milan, il portiere brasiliano resta nel mirino dei rossoneri! Ecco qual è il piano di Tare per portarlo in Italia come erede di Maignan
Il futuro della porta rossonera potrebbe parlare brasiliano. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan ha deciso di rompere gli indugi per Hugo Souza, estremo difensore del Corinthians. La strategia della dirigenza è chiara: avviare nuovi contatti entro gennaio per bloccare il giocatore in vista di giugno, anticipando una concorrenza che inizia a diventare sempre più concreta.
Calciomercato Milan, nodo Maignan: rinnovo in stallo
L’affondo su Hugo Souza nasce direttamente dalla situazione legata a Mike Maignan, portiere titolare e leader dello spogliatoio rossonero. La trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, è attualmente ferma.
La proposta formulata dalla dirigenza, con Igli Tare e Giorgio Furlani in prima linea, si aggira intorno ai 5 milioni di euro netti più bonus. Dall’altra parte, però, l’entourage del portiere francese chiede una cifra vicina agli 8 milioni, creando una distanza che al momento blocca ogni passo avanti.
Proprio per questo il Milan sta lavorando su un piano alternativo, per non farsi trovare impreparato in caso di mancato accordo.
Calciomercato Milan, prima offerta al Corinthians
Secondo Moretto, nelle ultime ore il club rossonero avrebbe presentato una prima offerta scritta al Corinthians per Hugo Souza. La risposta iniziale dei brasiliani è stata improntata alla cautela, con la volontà di alzare la valutazione, ma il dialogo tra le parti resta aperto.
Il cartellino del portiere classe 1999, alto quasi due metri, viene valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dal Milan per un’operazione impostata con largo anticipo.
Chi è Hugo Souza, il profilo che piace ad Allegri
Hugo Souza arriva da una stagione di altissimo livello in Brasile. Il portiere si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo nel Brasileirão 2025, conquistando anche il Campeão Paulista e la Copa do Brasil con il Corinthians.
Caratteristiche fisiche imponenti, grande reattività e personalità spiccata: qualità che convincono Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, che lo considera un profilo adatto a raccogliere, nel tempo, l’eredità di Mike Maignan.
Il Milan osserva, tratta e pianifica: la porta del futuro potrebbe iniziare a prendere forma già nei prossimi mesi.