I rimpianti del Portogallo: quante occasioni perse!

Il Portogallo ha davvero molti rimpianti dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Qatar 2022: quante occasioni perse!

Com’è possibile che una squadra che seppellisce la Svizzera sotto una valanga di reti non riesca a farne neanche una contro il Marocco? Una risposta può certamente essere nella difesa avversaria e nell’ennesima grande prestazione del portiere Bounou. Ma certo, ripensando alle occasioni prodotte, la lista dei rimpianti deve appuntarsi almeno su 3 situazioni.



1) Le palle inattive. Il primo pericolo creato è stato un colpo di testa di Joao Felix nato da una punizione. Peccato che altre siano state battute in modo sciagurato.



2) Solo Joao Felix. L’uomo che ha tirato di più è stato lui. Scomparso l’eroe della gara precedente, Gonçalo Ramos. Un buco nero nel quale il Portogallo è precipitato.



3) La profondità di CR7. In un’occasione Ronaldo è riuscito a tirare trovando finalmente lo spazio che altrimenti i lusitani non si sono mai ottenuti. Forse lo hanno dato per finito troppo presto e adesso finito lo è per davvero.