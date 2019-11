Ibra-Milan, Galliani ammette: «Sarebbe romantico»

Adriano Galliani ha commentato il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: «Arricchirebbe il calcio italiano»

L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Queste le sue parole.

«Ho una regola, quando cedi una società non devi più parlare di quella società. Sono un tifoso del Milan, quindi per me sarebbe romantico se tornasse. E comunque anche in altre squadre arricchirebbe il campionato italiano di calcio, così come ha fatto Cristiano Ronaldo»