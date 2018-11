Tutti zitti, parla Ibrahimovic? I Galaxy convocano una conferenza

Per conoscere il futuro prossimo di Zlatan Ibrahimovic non bisognerà attendere molto: probabilmente già oggi, in giornata, si saprà la prossima destinazione dello svedese. Conclusa anzitempo la stagione americana (Los Angeles Galaxy nemmeno qualificati per i play-off), Ibra potrebbe parlare oggi e fare luce sulle voci che, nelle ultime settimane, lo hanno accostanto sempre più insistentemente ad un ritorno al Milan. Partendo dai fatti comunque, una notizia almeno è certa per il momento: i LA Galaxy oggi hanno convocato una conferenza stampa (la consueta conferenza di fine stagione) in cui saranno presenti anche diversi giocatori. Tra questi, secondo la stampa americana, ci sarà appunto anche Ibrahimovic.

Dovesse presenziare davvero alla conferenza, lo svedese dovrebbe per forza rispondere alle domande dei giornalisti sul proprio futuro imminente. Ci sono diverse possibilità, ovvero:

Si attendono novità in merito: Ibrahimovic parlerà davvero oggi? Per dire cosa? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.

The @LAGalaxy have scheduled a media event Tuesday in which president Chris Klein and the players, including @Ibra_official, will be available. I don't believe the team would make Zlatan available unless it knew what he was about to say was good news.

— Kevin Baxter (@kbaxter11) November 5, 2018