Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy, potrebbe tornare al Milan. Leonardo e Maldini a lavoro con Raiola

Il Milan continua a sognare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, potrebbe andare via e potrebbe tornare in Italia. Il nuovo Milan disegnato da Rino Gattuso punta sul 4-4-2 con Higuain e Cutrone di punta. Se il tecnico dovesse continuare a giocare con le due punte, i rossoneri dovrebbero necessariamente intervenire sul mercato a gennaio, andando ad acquistare almeno un’altra punta. Il sogno del Milan, come detto, nonostante le smentite è Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferito da Sportitalia, dal punto di vista di Zlatan la scelta è fatta: vuole tornare in Europa e, a maggior ragione se fosse Milano e quindi il Milan, si libererebbe dai Los Angeles Galaxy.

L’ingaggio non sarebbe un problema perché guadagna poco meno di 1,5 milioni in America (ma può conservare diritti di immagine e sponsor). La palla ora passa al Milan. I contatti tra Leonardo, Zlatan e Mino Raiola suo agente sono continui. Il giocatore dovrebbe forzare la mano per andare via e non sarebbe un problema. Il Milan sta facendo due calcoli: l’operazione deve rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, i rossoneri non vogliono indispettire l’Uefa. Inoltre le riflessioni chiamano in causa Cutrone: con l’arrivo di Ibra farebbe un passo indietro o Ibra farebbe la terza scelta? I rossoneri riflettono.