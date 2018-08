Ibrahimovic si è rifiutato di giocare su un campo sintetico e i Los Angeles Galaxy sono stati battuti 5 a 0 dai Seattle Sounders

Zlatan Ibrahimovic è innegabilmente una macchina da gol ma con il tempo i suoi meccanismi sono diventati sempre più fragili e delicati. Lo svedese è dominante in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy, tanto da portalo ad affermare che se fosse arrivato negli USA con 10 anni di anticipo lo avrebbero eletto presidente. La lesione al crociato subita nell’aprile del 2017 lo ha però costretto a fare particolare attenzione quando si tratta di sollecitare le articolazioni. Per questo l’ex Milan, Juventus e Inter ha deciso di non giocare sul campo sintetico di Seattle e per la squadra è stato un vero disastro sportivo. I Galaxy sono infatti stati travolti per 5 a 0 dai Sounders.

«Penso sia una vergogna giocare su un campo sintetico. Ho giocato solo 10 minuti a Portland su un terreno simile ed è stato sicuramente il campo peggiore su cui abbiamo mai disputato una partita», aveva dichiarato furente Ibrahimovic qualche giorno fa. Il bomber di Malmo ha quindi deciso di non scendere in campo nell’ultimo match di MLS e per i Galaxy è arrivata la quarta partita consecutiva senza vittorie. Attualmente la squadra della “Città degli Angeli” occupa la quinta posizione nella Western Conference e se la situazione rimarrà tale dovrebbe accedere ai playoff. Il problema è che Portland è sesta con gli stessi punti della franchigia di LA (37) ma ha disputato tre gare in meno di Ibrahimovic e compagni e due in più dei Sounders. Quest’ultimi invece devono recuperare due incontri nei confronti dei Galaxy.