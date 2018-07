Zlatan Ibrahimovic non smette mai di sorprendere: ancora in gol con i Los Angeles Galaxy, nel post-partita si lascia andare a una delle sue altisonanti dichiarazioni

E’ sempre il solito Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante 36enne, che sta vivendo un’esperienza positiva in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy, non ha perso il suo humour beffardo; dopo la partita vinta ieri a Philadelphia per 1-3 (con lui a segno per il momentaneo 1-2), l’ex Nazionale svedese si è concesso ai microfoni dei cronisti, dichiarando: «Come ho cambiato la cultura calcistica della MLS? Non so se l’ho cambiata, ho solo continuato a fare il mio lavoro – le parole proposte da Eurosport – Sono fortunati che non sono arrivato 10 anni fa, adesso sarei già il presidente degli Stati Uniti». Dopo aver conquistato gli Stati Uniti sul campo, Zlatan ora ‘avverte’ anche Donald Trump.